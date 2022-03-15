В Госдуме считают, что Абрамович может создать в России клуб высочайшего уровня

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв поделился мнением о ситуации с российским владельцем лондонского футбольного клуба «Челси» Романом Абрамовичем.

«Британские власти дошли уже до того, что вводят запреты не только для российских граждан, но и для собственных граждан. Как можно запрещать поддерживать собственную команду и человека, который по факту поднял клуб «Челси» со дна?» — цитирует Свищёва РИА Новости.

По его мнению, в Великобритании должны иметь уважение к Абрамовичу за то, сколько он вложил сил и трат в английский клуб.

«С другой стороны, мы можем думать о том, что человек с опытом Романа Абрамовича теперь сможет обратить своё внимание на российский футбол и создать здесь клуб высочайшего уровня. Думаю, сейчас самое время для того, чтобы использовать момент для качественного улучшения наших спортивных клубов за счёт собственных ресурсов. А опыт таких людей, как Абрамович, несомненно, будет ценным для нашей спортивной индустрии», — добавил парламентарий.

Напомним, Абрамович был введён Великобританией в санкционный список, из-за чего активы российского бизнесмена в стране будут заморожены. А 12 марта Английская премьер-лига отстранила россиянина от управления «Челси».

До этого Абрамович передал управление «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда и выразил намерение продать клуб.

Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. С тех пор команда дважды выиграла Лигу чемпионов и Лигу Европы, по пять раз победила в чемпионате и Кубке Англии, трижды стала победителем Кубка национальной лиги и по одному разу — Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

Ранее в Великобритании призвали болельщиков «Челси» прекратить скандировать имя Абрамовича.