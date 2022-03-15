«РБ Спорт»: РПЛ проведёт очное собрание клубов ориентировочно 22 марта

Стала известна вероятная дата очного собрания клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает «РБ Спорт», заседание ориентировочно пройдёт 22 марта в очном формате, так как президент лиги Ашот Хачатурянц к тому времени уже вернётся в Москву. При этом дата пока остается предварительной, а официальной повестки собрания нет.

Ожидается, что в ходе мероприятия обсудят мораторий на вылет, расширение лиг и фиксацию курса евро. Согласованные вопросы будут направлены на исполком РФС, который состоится 23 марта.

Напомним, что глава лиги по личным обстоятельствам находится не в России. Прилёт Хачатурянца запланирован на 20 марта.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Аршавин выступил против расширения РПЛ не по спортивному принципу.