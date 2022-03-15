Пабло поблагодарил «Локомотив» после перехода во «Фламенго»

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Бывший защитник «Локомотива» Пабло Кастро поблагодарил московский клуб за сотрудничество после перехода в бразильский «Фламенго».

«Я очень благодарен «Локомотиву» и всегда буду носить в своём сердце воспоминания о том, что мы построили вместе. Огромное спасибо за всё!» — написал Пабло в Twitter.

Пабло выступал за «Локомотив» с января 2021 года. Он провёл за команду 31 матч и забил два мяча. Его контракт с московским клубом был рассчитан до 2024 года.

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