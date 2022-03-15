Кавазашвили: среди всех сильнейших наших футболистов надо выбирать тех, которые имеют наименьший запах
- globallookpress.com
- © Anatoly Lomokhov
«Карпин сам был хорошим футболистом, и он говно в сборную вызывать не будет. Среди всех сильнейших наших футболистов надо выбирать тех, которые имеют наименьший запах говна», — рассказал Кавазашвили изданию Sport24.
Он также предположил, что РФС мог договориться с ФИФА и УЕФА об участии сборной в стыковых матчах и мундиале.
15 марта стал известен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который стартует в Москве 21 марта. Приглашение получили 27 футболистов.
Ранее Карпин заявил, что в сборную вызваны футболисты, которые должны были сыграть в стыках.