Кавазашвили: среди всех сильнейших наших футболистов надо выбирать тех, которые имеют наименьший запах

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал состав сборной России на предстоящий учебно-тренировочный сбор.

«Карпин сам был хорошим футболистом, и он говно в сборную вызывать не будет. Среди всех сильнейших наших футболистов надо выбирать тех, которые имеют наименьший запах говна», — рассказал Кавазашвили изданию Sport24.

Он также предположил, что РФС мог договориться с ФИФА и УЕФА об участии сборной в стыковых матчах и мундиале.

15 марта стал известен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который стартует в Москве 21 марта. Приглашение получили 27 футболистов.

Ранее Карпин заявил, что в сборную вызваны футболисты, которые должны были сыграть в стыках.