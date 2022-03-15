Колосков: Обляков по игре не заслуживает вызова в сборную России

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал невызов в сборную России полузащитника ЦСКА Ивана Облякова.
Колосков: Обляков по игре не заслуживает вызова в сборную России
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Почему за бортом остался Обляков, который проводит неплохой сезон? Не могу говорить за тренеров, но, с моей точки зрения, он застыл в своём развитии — как был приличным игроком, так и остался. Никакого прогресса и ничего нового в его игре нет. Это моя позиция. Считаю, что он по игре не заслуживает вызова в сборную», — цитирует Колоскова Metaratings.

15 марта стал известен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который стартует в Москве 21 марта. Приглашение получили 27 футболистов.

Ранее Карпин заявил, что Караваев попросил не вызывать его на мартовский сбор.

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