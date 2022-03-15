Комличенко о победе над «Рубином»: главное — победа, всё остальное вторично

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Российский нападающий «Ростова» Николай Комличенко отреагировал на победу в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над казанским «Рубином» (2:1).
Комличенко о победе над «Рубином»: главное — победа, всё остальное вторично
  • © РИА Новости / Владимир Крайнов

«Самое главное, что выиграли, всё остальное вторично. Хорошо, что в контратаке нам удалось удвоить преимущество, этот гол оказался победным. Выходил на поле с задачей сохранить победный результат и постараться забить ещё», — цитирует Комличенко ТАСС.

«Ростов» в большинстве на выезде обыграл «Рубин» со счётом 2:1. «Ростов» набрал 21 очко и поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Рубин» (25) находится на десятой строчке.

Ранее агент заявил, что Малком и Клаудиньо останутся в «Зените», хотя по ним было много предложений.

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