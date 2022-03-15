Циципас сенсационно уступил Бруксби в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

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Грек Стефанос Циципас не сумел пробиться в четвёртый круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Циципас сенсационно уступил Бруксби в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
  • © Clive Brunskill/Getty Images

В матче третьего круга греческий теннисист уступил представителю США Дженсону Бруксби. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:2 в пользу американца. Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты.

В следующем раунде Бруксби сыграет с победителем пары Кэмерон Норри (Великобритания) — Николоз Басилашвили (Грузия).

Напомним, что первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев также вылетел в третьем раунде, уступив  французу Гаэлю Монфису. 

Ранее Медведев прокомментировал потерю статуса первой ракетки мира.

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