Циципас сенсационно уступил Бруксби в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Грек Стефанос Циципас не сумел пробиться в четвёртый круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В матче третьего круга греческий теннисист уступил представителю США Дженсону Бруксби. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:2 в пользу американца. Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты.

В следующем раунде Бруксби сыграет с победителем пары Кэмерон Норри (Великобритания) — Николоз Басилашвили (Грузия).

Напомним, что первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев также вылетел в третьем раунде, уступив французу Гаэлю Монфису.

Ранее Медведев прокомментировал потерю статуса первой ракетки мира.