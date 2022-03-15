Медведев прокомментировал потерю статуса первой ракетки мира

Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал потерю первого места в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

«Теперь я знаю, что потеряю лидерство. Но есть турнир в Майами, чтобы попытаться его вернуть. Обычно в Майами я чувствую себя немного лучше в плане тенниса, так что постараюсь хорошо сыграть там. Знаете, я всегда говорю, что меня очень сложно обыграть, когда я играю в свой лучший теннис», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

После сенсационного поражения от француза Гаэля Монфиса в третьем раунде соревнований в Индиан-Уэллсе Медведев снова опустится на вторую строчку, так как ему не удалось защитить прошлогодние очки, а возглавит рейтинг серб Новак Джокович.

Медведеву нужно было дойти в Индиан-Уэллсе минимум до четвертьфинала, чтобы остаться первой ракеткой мира, которой он стал 28 февраля.

Ранее Кудерметова вышла в четвёртый раунд турнира WTA в Индиан-Уэллсе.