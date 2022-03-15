Кудерметова вышла в четвёртый раунд турнира WTA в Индиан-Уэллсе
Встреча между Кудерметовой и чешкой Мари Боузковой продлилась 1 час 11 минут. Первый сет российская теннисистка выиграла со счётом 6:4, а во втором вела 2:0 по геймам, но соперница отказалась играть дальше.
Таким образом, Кудерметова поборется за выход в четвертьфинал соревнований либо с другой представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой, либо с эстонкой Анетт Контавейт.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев потеряет статус первой ракетки мира по итогам «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.