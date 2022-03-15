Медведев потеряет статус первой ракетки мира по итогам «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Россиянин Даниил Медведев потеряет первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

После сенсационного поражения от француза Гаэля Монфиса в третьем раунде соревнований Медведев снова опустится на вторую строчку, так как ему не удалось защитить прошлогодние очки, а возглавит рейтинг снова серб Новак Джокович.

Медведеву нужно было дойти в Индиан-Уэллсе минимум до четвертьфинала, чтобы остаться первой ракеткой мира, которой он стал 28 февраля.

Ранее сообщалось, что Медведев проиграл Монфису в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 1:6.