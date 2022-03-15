Евгения Тарасова рассказала, как подружилась с Туктамышевой
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«Мне кажется, это были мои первые выездные соревнования в одиночном катании. Мне, наверное, было лет 10—11. Быть может, 2005-й или 2006 год. Примерно с того времени и сдружились, списываемся, созваниваемся, по возможности встречаемся», — цитирует Тарасову ТАСС.
Тарасова и Морозов завоевали серебряную медаль в парном катании на Олимпиаде в Пекине. Они уступили только дуэту из Китая Суй Вэньцзин — Хань Цун.
Сборная России по фигурном катанию пропустит предстоящий чемпионат мира во французском Монпелье, который пройдёт с 21 по 27 марта.
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