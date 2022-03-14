Расширенное заседание комиссии спортсменов ОКР перенесено
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Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фехтования России (ФФР). Отмечается, что о новой дате будет сообщено дополнительно.
Напомним, что заседание, темой которого являлось обсуждение ситуации в международном спортивном движении, должно было пройти 16 марта.
Ранее сообщалось, что ОКР принял решение оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение исполкома Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) о недопуске россиян до участия в Европейском юношеском олимпийском фестивале.