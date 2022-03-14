Расширенное заседание комиссии спортсменов ОКР перенесено

Короткая ссылка
Расширенное заседание Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) было перенесено на более поздний срок в связи с нехваткой времени на подготовку.
Расширенное заседание комиссии спортсменов ОКР перенесено
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Heathcote

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фехтования России (ФФР). Отмечается, что о новой дате будет сообщено дополнительно.

Напомним, что заседание, темой которого являлось обсуждение ситуации в международном спортивном движении, должно было пройти 16 марта.

Ранее сообщалось, что ОКР принял решение оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение исполкома Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) о недопуске россиян до участия в Европейском юношеском олимпийском фестивале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить