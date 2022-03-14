Расширенное заседание комиссии спортсменов ОКР перенесено

Расширенное заседание Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) было перенесено на более поздний срок в связи с нехваткой времени на подготовку.

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фехтования России (ФФР). Отмечается, что о новой дате будет сообщено дополнительно.

Напомним, что заседание, темой которого являлось обсуждение ситуации в международном спортивном движении, должно было пройти 16 марта.

Ранее сообщалось, что ОКР принял решение оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение исполкома Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) о недопуске россиян до участия в Европейском юношеском олимпийском фестивале.