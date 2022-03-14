В Госдуме рассказали о работе над финансовой поддержкой российского спорта

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Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин прокомментировал совместную работу со спортивными федерациями по поддержке российского спорта.

«Все фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы и другие организации, предоставляющие услуги по обучению спорту и тренировкам в сфере физической культуры, на мой взгляд, должны войти в перечень организаций, занятия в которых дают россиянам право на налоговый вычет», — цитирует его ТАСС.

По словам Пайкина, для получения налоговых льгот следует заключить договор только с той физкультурно-оздоровительной организацией, которая вошла в перечень организаций, формируемый в соответствии с требованиями постановления правительства.

«Следует предоставить право на налоговый вычет всем россиянам, которые занимаются физической культурой и спортом в организациях, чьим основным видом деятельности являются эти услуги. Это сделает здоровый образ жизни доступным максимальному количеству семей», — добавил Пайкин.

Напомним, что с 2022 года можно получить налоговый вычет за занятия спортом. Норма касается и детского спорта.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал информацию о том, что российские игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) намерены из-за сложной политической ситуации просить убежища в США и Канаде.

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