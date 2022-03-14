Жена Карпина ответила на вопрос о самых дорогих покупках их семьи

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, рассказала о самых дорогих покупках их семьи.

«На чём он сейчас ездит? Автобус Mercedes — семейный, с тремя детскими креслами внутри. Да, это даже не Porsche Cayenne. На таком можно таксовать ещё параллельно. (Смеётся.) С абсолютно обычным салоном, без всякого тюнинга. Самая дорогая совместная покупка? Если не брать недвижимость, то машина Mercedes, а если недвижимость — квартира в Эстонии. Стоит €200 тыс. с чем-то. Для московских расценок это не очень много, но дорого для Эстонии», — сказала Карпина в интервью на YouTube-канале трёхкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной.

10 марта Карпин возглавил «Ростов» и продлил контракт со сборной России по футболу до конца 2022 года. Напомним, что до прихода в национальную команду специалист работал в ростовском клубе с декабря 2017-го по август 2021 года.

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