Жена Карпина рассказала об отношениях мужа с Дзюбой

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Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, ответила на вопрос об отношениях между её мужем и нападающим санкт-петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой.
Жена Карпина рассказала об отношениях мужа с Дзюбой
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Когда Дзюба был в аренде в «Арсенале», ходили разговоры, что он может перейти в «Ростов», как раз к Валере. Помню, спрашивала: «Возможно такое, что он к тебе придёт?» Валера говорил: «Да, он хороший футболист, способен помочь. При чём тут личное?» — сказала Карпина в интервью на YouTube-канале трёхкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной.

По словам супруги тренера, она считает мужа профессионалом. Кроме того, Карпина отметила, что Валерий давно сказал о готовности взять Дзюбу и в клуб, и в сборную.

Напомним, что Карпин включил Дзюбу в расширенный состав на октябрьские матчи отбора к чемпионату мира — 2022, но форвард отказался от вызова, сославшись на плохую форму. В расширенный состав на ноябрьские матчи 33-летнего форварда уже не включили. В конце декабря Дзюба заявил, что не против сделать шаг навстречу Карпину.

Ранее Карпин рассказал о разговоре с Дзюбой по поводу его возможного возвращения в национальную команду.

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