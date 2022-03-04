Карпин: Дзюба сказал, что готов играть за сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о разговоре с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой по поводу его возможного возвращения в национальную команду.

«На сборах контактировал. Мы с ним общались. Как прошло общение? Нормально. Я встречался с футболистами «Зенита», которые были в сборной. Артём тоже попросил о встрече. Он сказал, что готов и хочет играть за сборную. Ответил ему, что если он хочет, то пусть тренируется и готовится», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

Напомним, что Карпин включил Дзюбу в расширенный состав на октябрьские матчи отбора к чемпионату мира — 2022, но форвард отказался от вызова, сославшись на плохую форму. В расширенный состав на ноябрьские матчи 33-летнего форварда уже не включили. В конце декабря Дзюба заявил, что не против сделать шаг навстречу Карпину.

Ранее Карпин ответил на вопрос о своём будущем в сборной России.