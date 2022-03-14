Колосков: в матче с «Краснодаром» «Спартак» был безликой и безразличной командой

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на поражение московского «Спартака» от «Краснодара» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Колосков: в матче с «Краснодаром» «Спартак» был безликой и безразличной командой
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Спартак» уже долго так балансирует между хорошими и провальными для себя матчами. Тренеры меняются, но настроение болельщиков и игроков неизменно. С «Динамо» команда выдала отличный матч. И при такой игре команда будет бороться за призовые места! Но в игре с «Краснодаром» была снова безликая и безразличная команда», — цитирует Колоскова Sport24.

При этом он уверен, что подопечные Паоло Ваноли будут бороться за высокие места, если будут подготовлены психологически и физически. Однако эксперт пока не может однозначно сказать, стоило ли назначать на должность тренера итальянского специалиста.

«Сумел же Паоло подготовить команду к «Динамо». Если Ваноли сможет правильно подготавливать «Спартак» к каждому матчу, то у команды будет успех, потому что потенциал у красно-белых огромный!» — добавил Колосков.

«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 благодаря дублю Эдуарда Сперцяна. В составе красно-белых отличился Квинси Промес. Южане набрали 35 очков и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Москвичи с 26 очками находятся на девятой строчке.

Ранее тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев отметил боевые качества игроков «Краснодара» в матче со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить