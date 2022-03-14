Евсеев отметил боевые качества игроков «Краснодара» в матче со «Спартаком»

Короткая ссылка
Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев высказался о поражении московского «Спартака» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».
Евсеев отметил боевые качества игроков «Краснодара» в матче со «Спартаком»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Я под впечатлением от «Краснодара». Сплочённость сыграла главную роль в победе над «Спартаком». Из ситуации, когда уехали все иностранцы, руководство и игроки выходят с честью», — написал в своём Telegram-канале Евсеев.

Он констатировал, что «Краснодар» мастерством стал немного хуже, крайние полузащитники начали больше отрабатывать в обороне. По его мнению, теперь путь из академии «Краснодара» в главную команду станет короче.

«Спартак» уступил на своём поле «Краснодару» 13 марта со счётом 1:2.

Главный судья матча Евгений Кукуляк из Калуги после просмотра VAR не засчитал два гола «Спартака». Он также назначил пенальти в ворота красно-белых в концовке игры. 11-метровый реализовал Эдуард Сперцян. Этот гол принёс победу «Краснодару».

«Спартак» с 26 очками находится на девятой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» (35) располагается на пятой позиции.

Ранее Александр Мостовой заявил, что судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить