Евсеев отметил боевые качества игроков «Краснодара» в матче со «Спартаком»

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев высказался о поражении московского «Спартака» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».

«Я под впечатлением от «Краснодара». Сплочённость сыграла главную роль в победе над «Спартаком». Из ситуации, когда уехали все иностранцы, руководство и игроки выходят с честью», — написал в своём Telegram-канале Евсеев.

Он констатировал, что «Краснодар» мастерством стал немного хуже, крайние полузащитники начали больше отрабатывать в обороне. По его мнению, теперь путь из академии «Краснодара» в главную команду станет короче.

«Спартак» уступил на своём поле «Краснодару» 13 марта со счётом 1:2.

Главный судья матча Евгений Кукуляк из Калуги после просмотра VAR не засчитал два гола «Спартака». Он также назначил пенальти в ворота красно-белых в концовке игры. 11-метровый реализовал Эдуард Сперцян. Этот гол принёс победу «Краснодару».

«Спартак» с 26 очками находится на девятой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» (35) располагается на пятой позиции.

Ранее Александр Мостовой заявил, что судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром».