Уткин: Тимощука интересуют только бабки

Известный спортивный комментатор Василий Уткин подверг критике украинского тренера петербургского «Зенита» Анатолия Тимощука.

«Его общественная позиция мне по тугому барабану. Тем более что, по моим представлениям, у Тимощука просто не может быть никакой позиции. Его интересуют только и исключительно бабки. Это было оценочное суждение, а вот вам история», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

По его словам, в 2008 году Тимощук запросил 50 или 70 билетов для своих друзей на ответный полуфинальный матч Кубка УЕФА с «Баварией», который проходил на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. При этом Уткин отметил, что такое количество билетов было сравнимо примерно с запросом всех остальных игроков сине-бело-голубых, вместе взятых.

«Дали. Но клуб проводит контрольную закупку. Каждый раз, это нормальный процесс для борьбы со спекуляцией. Билеты ж номерные. Так вот, билеты, запрошенные Тимощуком, продавались спекулянтами. Толик просто разжился на халяву. Этот парень — исключительно про деньги. Никакой позиции у него не было и быть не может. Он чисто по найму», — добавил комментатор.

Напомним, что Украинская ассоциация футбола лишила Тимощука тренерской лицензии Pro и всех национальных титулов Украины. Специалисту также пожизненно запрещено заниматься футбольной деятельностью на территории страны. Он исключён из реестра игроков сборной Украины.

Ранее фанаты «Зенита» поддержали Тимощука на матче с «Крыльями Советов».