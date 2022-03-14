Тротц: Сорокин спас «Айлендерс» от четырёх голов в матче с «Анахаймом»

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц высказался об игре российского голкипера команды Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Анахайм Дакс».

«Сорокин сыграл невероятно. Он спас нас как минимум от четырёх голов. В этой лиге вы не можете побеждать без хорошей вратарской линии», — цитирует тренера New York Post.

Игра, которая прошла в Элмонте, завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Тротца. Сорокин отразил 39 бросков. 26-летний вратарь был признан второй звездой матча. В сезоне-2021/22 Сорокин вместе с командой в 39 матчах одержал 20 побед и шесть раз сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Владимир Тарасенко признан второй звездой матча с «Виннипегом».