Тротц: Сорокин спас «Айлендерс» от четырёх голов в матче с «Анахаймом»

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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц высказался об игре российского голкипера команды Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Анахайм Дакс».
Тротц: Сорокин спас «Айлендерс» от четырёх голов в матче с «Анахаймом»
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«Сорокин сыграл невероятно. Он спас нас как минимум от четырёх голов. В этой лиге вы не можете побеждать без хорошей вратарской линии», — цитирует тренера New York Post.

Игра, которая прошла в Элмонте, завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Тротца. Сорокин отразил 39 бросков. 26-летний вратарь был признан второй звездой матча. В сезоне-2021/22 Сорокин вместе с командой в 39 матчах одержал 20 побед и шесть раз сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Владимир Тарасенко признан второй звездой матча с «Виннипегом».

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