Тарасенко признан второй звездой матча с «Виннипегом»
- Gettyimages.ru
Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу канадской команды.
Российский форвард Владимир Тарасенко забросил шайбу на 40-й минуте встречи. Он также оформил две результативные передачи.
«Сент-Луис» (76 очков) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Виннипег» (64) располагается на 11-й строчке.
Ранее сообщалось, что Артемий Панарин стал вторым хоккеистом в истории «Рейнджерс», отдавшим 50 передач за 54 встречи.