Тарасенко признан второй звездой матча с «Виннипегом»

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«Сент-Луис Блюз» на своём льду в овертайме потерпел поражение от «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Тарасенко признан второй звездой матча с «Виннипегом»
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Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу канадской команды.

Российский форвард Владимир Тарасенко забросил шайбу на 40-й минуте встречи. Он также оформил две результативные передачи.

«Сент-Луис» (76 очков) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Виннипег» (64) располагается на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин стал вторым хоккеистом в истории «Рейнджерс», отдавшим 50 передач за 54 встречи.

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