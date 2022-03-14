Серохвостов назвал странным решение СБР отказаться от международных стартов

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Даниил Серохвостов назвал странным решение руководства Союза биатлонистов России (СБР) отказаться от участия в международных соревнованиях.
Серохвостов назвал странным решение СБР отказаться от международных стартов
  • globallookpress.com
  • © Hendrik Schmidt/dpa

«Это для меня было непонятно. Сначала же нам разрешали ехать. Но мы сами отказались— что без флага, без гимна, что не хотим унижаться. Какая разница? Вам унижаться? Вы всё равно сидите в кабинетах, а мы бегаем. Что нам эти пять гонок, оставшихся в сезоне? Дайте побегать. Поэтому для меня было странно, что отказались», — приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».

Также спортсмен считает, что Международный союз биатлонистов (IBU) сделал бы все возможное, чтобы российские спортсмены находились в безопасности.

Напомним, что Союз биатлонистов России (СБР) 26 февраля отказался от участия в Кубке мира из-за требований выступать в нейтральном статусе, а также по соображениям безопасности.

Ранее Каминский объяснил поражение российских биатлонистов от белорусов на этапе Кубка СБР.

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