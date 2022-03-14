Экс-игрок «Спартака» Титов считает, что при Ваноли Промес начал оживать

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов прокомментировал работу главного тренера красно-белых Паоло Ваноли.
Экс-игрок «Спартака» Титов считает, что при Ваноли Промес начал оживать
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Многие уже стали говорить, что «Спартак» начал тускнеть. Отнюдь: красно-белые создают моменты, забивают. Не все голы засчитывают, но тем не менее. Промес начал оживать», — цитирует Титова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, при Ваноли «Спартак» движется поступательно. Титов также считает, что красно-белым повезло, поскольку в команде остались все легионеры.

«Спартак» уступил на своём поле «Краснодару» 13 марта в матче 21-го тура чемпионата России по футболу. В составе красно-белых отличился Квинси Промес. В предыдущем туре голландец забил в ворота «Динамо». 

«Спартак» с 26 очками находятся на девятой строчке в турнирной таблице.

Ранее бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что ему понравилась игра команды в матче с «Краснодаром».

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