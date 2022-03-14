«Айлендерс» переиграл «Анахайм», Сорокин отразил 39 бросков

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«Нью-Йорк Айлендерс» на своём льду нанёс поражение «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Айлендерс» переиграл «Анахайм», Сорокин отразил 39 бросков
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Игра, которая прошла в Элмонте, завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Барри Тротца.

В составе «Айлендерс» отличились Зак Паризе (3'), Кайл Палмьери (20', 38'), Андерс Ли (20'). У «Дакс» шайбы забросили Джош Мэнсон (10'), Исак Лундестрём (35') и Адам Энрике (59').

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 39 бросков.

«Айлендерс» (56 очков) занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Анахайм» (64) располагается на 12-й позиции на Западе.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин стал вторым хоккеистом в истории «Рейнджерс», отдавшим 50 передач за 54 встречи.

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