«Айлендерс» переиграл «Анахайм», Сорокин отразил 39 бросков

«Нью-Йорк Айлендерс» на своём льду нанёс поражение «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла в Элмонте, завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Барри Тротца.

В составе «Айлендерс» отличились Зак Паризе (3'), Кайл Палмьери (20', 38'), Андерс Ли (20'). У «Дакс» шайбы забросили Джош Мэнсон (10'), Исак Лундестрём (35') и Адам Энрике (59').

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 39 бросков.

«Айлендерс» (56 очков) занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Анахайм» (64) располагается на 12-й позиции на Западе.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин стал вторым хоккеистом в истории «Рейнджерс», отдавшим 50 передач за 54 встречи.