Шайба и две передачи Тарасенко не помогли «Сент-Луису» обыграть «Виннипег»

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«Сент-Луис Блюз» на своём льду в овертайме уступил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду арены «Энтерпрайз-Центр», завершилась со счётом 4:3 в пользу канадской команды.

В составе «Блюз» отличились Дэвид Перрон (17-я минута), Владимир Тарасенко (40-я) и Брэйден Шенн (58-я). У «Джетс» шайбы забросили Николай Элерс (31-я), Марк Шайфли (47-я), Кайл Коннор (48-я) и Пьер-Люк Дюбуа (63-я).

Тарасенко также оформил две результативные передачи.

«Сент-Луис» (76 очков) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Виннипег» (64) располагается на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин стал вторым хоккеистом в истории «Рейнджерс», отдавшим 50 передач за 54 встречи.

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