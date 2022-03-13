Российский голкипер «Байера» Лунёв объявил о своём уходе из Instagram

Российский вратарь леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв сообщил, что покинет социальную сеть Instagram.

«Я всегда был вне политики и буду придерживаться этой позиции дальше. Я никак не буду комментировать то, что сейчас происходит на Украине. Но я в первую очередь россиянин и горжусь этим. Я люблю свою Родину. В связи с недавним сообщением от компании Meta по идеологическим соображениям считаю невозможным более иметь и вести здесь аккаунт», — написал Лунёв в Instagram.

По его словам, ему жаль, что так получается, а также он попросил подписчиков отнестись к его решению с пониманием. При этом он не намерен прощаться с аудиторией и подчеркнул, что будет вести Telegram-канал.

Лунёв перешёл в немецкий «Байер» минувшим летом. Пока он провёл за команду один матч и пропустил один мяч.

Роскомнадзор в ближайшее время ограничит доступ к соцсети Instagram из-за того, что Meta разрешила публиковать в ряде стран призывы к насилию против россиян.

Ранее бронзовая призёрка Олимпийских игр в Пекине Кристина Резцова отреагировала на блокировку Instagram в России.