Sportowe Fakty: хавбек «Краснодара» Крыховяк перейдёт в АЕК

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Польский полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Гжегож Крыховяк может перейти в греческий АЕК.
Sportowe Fakty: хавбек «Краснодара» Крыховяк перейдёт в АЕК
  • globallookpress.com
  • © Keystone Press Agency

32-летний полузащитник в ближайшее время подпишет краткосрочный контракт с АЕК, сообщает Sportowe Fakty.

Утверждается, что Крыховяк по истечении контракта вернётся в расположение «Краснодара». Его соглашение с российской командой истекает в июне 2024 года.

«Краснодар» сыграет в гостях с московским «Спартаком» 13 марта на поле стадиона «Открытие Арена». Начало игры — в 19:00 мск.

«Спартак» (26 очков) занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (32) — на пятом месте.

Ранее сообщалось, что парагвайский защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо намерен покинуть команду.

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