Sportowe Fakty: хавбек «Краснодара» Крыховяк перейдёт в АЕК
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32-летний полузащитник в ближайшее время подпишет краткосрочный контракт с АЕК, сообщает Sportowe Fakty.
Утверждается, что Крыховяк по истечении контракта вернётся в расположение «Краснодара». Его соглашение с российской командой истекает в июне 2024 года.
«Краснодар» сыграет в гостях с московским «Спартаком» 13 марта на поле стадиона «Открытие Арена». Начало игры — в 19:00 мск.
«Спартак» (26 очков) занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (32) — на пятом месте.
Ранее сообщалось, что парагвайский защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо намерен покинуть команду.