Чесноков — о поражении Хачанова от Бруксби: Карен проиграл очень сильному теннисисту

Полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков высказался о разгромном поражении россиянина Карена Хачанова во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) от хозяина кортов Дженсона Бруксби.

«Хачанов проиграл очень хорошему теннисисту. Карен проиграл не какому-то лоху. Бруксби будет в топ-20. Он и Карацева обыгрывал», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Он пояснил, что «Мастерс» в Индиан-Уэллсе — очень специфический турнир, некоторым теннисистам «там просто сложно дышать». Чесноков напомнил, что британцу Энди Маррею всегда было очень сложно играть в Индиан-Уэллсе.

Хачанов потерпел поражение от Бруксби со счётом 0:6, 3:6.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.