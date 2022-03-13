Чесноков — о поражении Хачанова от Бруксби: Карен проиграл очень сильному теннисисту
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«Хачанов проиграл очень хорошему теннисисту. Карен проиграл не какому-то лоху. Бруксби будет в топ-20. Он и Карацева обыгрывал», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».
Он пояснил, что «Мастерс» в Индиан-Уэллсе — очень специфический турнир, некоторым теннисистам «там просто сложно дышать». Чесноков напомнил, что британцу Энди Маррею всегда было очень сложно играть в Индиан-Уэллсе.
Хачанов потерпел поражение от Бруксби со счётом 0:6, 3:6.
Ранее сообщалось, что Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.