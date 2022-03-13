Чесноков — о поражении Хачанова от Бруксби: Карен проиграл очень сильному теннисисту

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков высказался о разгромном поражении россиянина Карена Хачанова во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) от хозяина кортов Дженсона Бруксби.
Чесноков — о поражении Хачанова от Бруксби: Карен проиграл очень сильному теннисисту
  • Gettyimages.ru
  • © BSR Agency

«Хачанов проиграл очень хорошему теннисисту. Карен проиграл не какому-то лоху. Бруксби будет в топ-20. Он и Карацева обыгрывал», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Он пояснил, что «Мастерс» в Индиан-Уэллсе — очень специфический турнир, некоторым теннисистам «там просто сложно дышать». Чесноков напомнил, что британцу Энди Маррею всегда было очень сложно играть в Индиан-Уэллсе.

Хачанов потерпел поражение от Бруксби со счётом 0:6, 3:6.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

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