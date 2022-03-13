Цорн прокомментировал поражение «Локомотива» в дерби с ЦСКА

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Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн высказался о поражение железнодорожников в матче 21-го тура чемпионата России по футболу со столичным ЦСКА.
Цорн прокомментировал поражение «Локомотива» в дерби с ЦСКА

«Считаю, что получилось настоящее и полноценное дерби. Мы будем продолжать работать», — приводит слова Цорна «Спорт-Экспресс».

Московский ЦСКА набрал 39 очков в 21 матче и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги сезона-2021/22. «Локомотив» с 31 очком — на шестом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (44).

Ранее полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол поделился эмоциями после победы над столичным «Локомотивом».

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