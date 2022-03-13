Футболист ЦСКА Бийол: не хватает слов описать Фернандеса, просто лучший

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Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол поделился эмоциями после победы над столичным «Локомотивом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Хорошая атмосфера в команде, поэтому и играем хорошо, даём результат. Откуда характер? Не знаю, но мы очень хорошо чувствуем друг друга. Новички добавили команде качества и позитивных эмоций. Описать Марио? Мне не хватает слов. Самый лучший. Без слов. Полностью выкладывается, всё отдает на тренировках и играх», — сказал Бийол «Матч ТВ».

Он также похвалил новичка красно-синих Юсуфа Языджи и отметил, что ЦСКА хочет выиграть все матчи до конца сезона.

ЦСКА обыграл «Локомотив» со счётом 2:1 благодаря голу Марио Фернандеса на 91-й минуте. Армейцы набрали 39 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России. Железнодорожники (31) находятся на шестой строчке.

Ранее защитник «Локомотива» Марк Мампасси заявил, что в матче с ЦСКА у красно-зелёных ничего не получилось.

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