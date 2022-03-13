Рабаданов единогласным решением судей победил Уилсона на Bellator 276

Российский боец смешанных единоборств Гаджи Рабаданов одержал победу в лёгкой весовой категории над Джей-Джей Уилсоном из Новой Зеландии на турнире Bellator 276 в США.

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