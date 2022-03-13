Рабаданов единогласным решением судей победил Уилсона на Bellator 276
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28-летний уроженец Махачкалы победил единогласным решением судей. Поединок состоял из трёх раундов.
Бой прошёл в Сент-Луисе на стадионе «Фэмили-Арена».
Рабаданов одержал 17-ю победу в карьере. В прошлом поединке он оказался сильнее Даниэля Кэри из США.
Ранее сообщалось, что российский боец полутяжёлого веса Магомед Анкалаев одержал победу над Тиаго Сантосом на турнире UFC Fight Night 203, который завершился в Лас-Вегасе.