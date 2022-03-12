Кузнецов: у ЦСКА появился фарт и своё лицо

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов отреагировал на победу команды над столичным «Локомотивом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Рад, что ЦСКА победил и продолжает преследовать «Зенит» и «Динамо» в борьбе за чемпионство. Да, именно за чемпионство. После зимней паузы не мог этого сказать, а сейчас говорю. У команды появились игра, фарт и лицо. Четыре матча — четыре победы», — сказал Кузнецов в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА обыграл «Локомотив» со счётом 2:1 благодаря голу Марио Фернандеса на 91-й минуте. Армейцы набрали 39 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России. Железнодорожники (31) находятся на шестой строчке.

Ранее гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что испытывает только положительные эмоции после победы над «Локомотивом».