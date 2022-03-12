Гендиректор ЦСКА Бабаев: только положительные эмоции после победы над «Локомотивом»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев подвёл итоги столичного дерби с «Локомотивом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Напряжённый матч. Очередная победа, добытая на последних минутах. Радует, что команда проявляет характер, бьётся до последнего. Эмоции только положительные», — цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».

По его словам, все легионеры остаются в команде, несмотря на непростую политическую ситуацию. Функционер также отметил, что ЦСКА не против полноценного трансфера турецкого полузащитника Юсуфа Языджи, но это будет зависеть от самого игрока. Напомним, что Языджи перешёл в ЦСКА зимой на правах аренды из «Лилля».

«Что касается Фернандеса — да, сломан нос, но он сказал, что будет играть. По медицинской науке не должен был выходить, но он сказал, что в любом случае выйдет. Его не беспокоит ситуация с его носом. Это его седьмой-восьмой перелом», — добавил Бабаев.

ЦСКА обыграл «Локомотив» со счётом 2:1 благодаря голу Марио Фернандеса на 91-й минуте. Армейцы набрали 39 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России. Железнодорожники с 31 очком находятся на шестой строчке.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Дмитрий Лоськов выразил мнение, что ЦСКА немного повезло в минувшем матче.