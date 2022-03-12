Лоськов считает, что ЦСКА немного повезло в матче с «Локомотивом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Дмитрий Лоськов прокомментировал поражение команды от ЦСКА в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Хотелось бы поздравить ЦСКА с победой. Интересная игра, которая держала зрителей до последней минуты. ЦСКА немного повезло, забили гол на последних минутах. Мне кажется, это была ничейная игра», — цитирует Лоськова Sport24.

При этом тренер отметил, что его подопечные набирают форму от игры к игре и не стоят на месте. По его мнению, у команды пока есть проблемы при стандартах из-за низкого роста некоторых футболистов, но «Локомотив» старается меньше допускать розыгрышей штрафных и угловых у своих ворот.

«Команда не обращает внимания на все внешние факторы. Мы тренируемся. Все вопросы — к руководству», — добавил специалист.

ЦСКА обыграл «Локомотив» со счётом 2:1 благодаря голу Марио Фернандеса на 91-й минуте. Армейцы набрали 39 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России. Железнодорожники (31) находятся на шестой строчке.

Ранее председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин заявил, что игра с «Локомотивом» была отличной.