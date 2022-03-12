Фернандес забил в ворота «Локомотива» на 91-й минуте матча РПЛ
Защитник ЦСКА Марио Фернандес вывел свою команду вперёд в концовке матча 21-го тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом».
- РИА Новости
- © Сергей Пивоваров
На первой компенсированной минуте к основному времени игры Фернандес затолкал мяч в ворота Даниила Худякова после неразберихи в штрафной «Локомотива».
Ранее сообщалось, что «Локомотив» и ЦСКА обменялись голами в первом тайме матча РПЛ.
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