Фернандес забил в ворота «Локомотива» на 91-й минуте матча РПЛ

Защитник ЦСКА Марио Фернандес вывел свою команду вперёд в концовке матча 21-го тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом».

На первой компенсированной минуте к основному времени игры Фернандес затолкал мяч в ворота Даниила Худякова после неразберихи в штрафной «Локомотива».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и ЦСКА обменялись голами в первом тайме матча РПЛ.