Фернандес забил в ворота «Локомотива» на 91-й минуте матча РПЛ

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Защитник ЦСКА Марио Фернандес вывел свою команду вперёд в концовке матча 21-го тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом».
Фернандес забил в ворота «Локомотива» на 91-й минуте матча РПЛ
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

На первой компенсированной минуте к основному времени игры Фернандес затолкал мяч в ворота Даниила Худякова после неразберихи в штрафной «Локомотива».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и ЦСКА обменялись голами в первом тайме матча РПЛ.

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