«Локомотив» и ЦСКА обменялись голами в первом тайме матча РПЛ
Завершился первый тайм матча 21-го тура Российской премьер-лиги между московскими «Локомотивом» и ЦСКА.
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
На 39-й минуте Юсуф Языджи вывел армейцев вперёд, а через три минуты Вильсон Изидор сравнял счёт.
Встреча проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена».
Ранее бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча с ЦСКА.
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