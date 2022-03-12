«Локомотив» и ЦСКА обменялись голами в первом тайме матча РПЛ

Завершился первый тайм матча 21-го тура Российской премьер-лиги между московскими «Локомотивом» и ЦСКА.

РИА Новости

© Павел Бедняков

На 39-й минуте Юсуф Языджи вывел армейцев вперёд, а через три минуты Вильсон Изидор сравнял счёт. Встреча проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена». Ранее бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча с ЦСКА.