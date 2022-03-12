Лещенко после победы над «Арсеналом» заявил, что «Динамо» находится на ходу
- РИА Новости
- © Артур Лебедев
«Хороший результат! Это радостный момент, но всё равно мы пока отстаём на пять очков. Будем ждать, что наш главный фаворит чемпионата оступится и, может быть, завяжется борьба. «Динамо» на ходу!» — цитирует Лещенко «Чемпионат».
При этом он признался, что до сих пор не понимает, как бело-голубые могли уступить «Спартаку» (0:2) в предыдущем туре.
«Динамо» на выезде разгромило «Арсенал» со счётом 4:1. Подопечные Сандро Шварца набрали 42 очка и занимают второе место в чемпионате России по футболу.
Ранее Шварц заявил, что остался доволен игрой «Динамо» во втором тайме матча с «Арсеналом».