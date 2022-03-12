Шварц остался доволен игрой «Динамо» во втором тайме матча с «Арсеналом»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу команды над тульским «Арсеналом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Шварц остался доволен игрой «Динамо» во втором тайме матча с «Арсеналом»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Tverdovsky

«Игру можно разделить на два тайма. В первом тайме мы хорошо вошли в игру, забили гол, после чего стали немного пассивными, начали принимать сложные решения и немного упустили нить игры», — сказал Шварц в эфире «Матч Премьер».

По его словам, в перерыве тренерский штаб провёл разговор с командой и объяснил, как действовать во второй половине игры.

«Я абсолютно доволен той реакцией, которую показала команда во втором тайме. Парни действовали целеустремлённо, играли на ворота и все забитые мячи во втором тайме — плод той работы, что они проделали», — добавил специалист. 

«Динамо» на выезде разгромило «Арсенал» со счётом 4:1. Подопечные Шварца набрали 42 очка и занимают второе место в чемпионате России по футболу. 

Ранее полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о разгромной победе над «Арсеналом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить