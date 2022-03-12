Шварц остался доволен игрой «Динамо» во втором тайме матча с «Арсеналом»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу команды над тульским «Арсеналом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Игру можно разделить на два тайма. В первом тайме мы хорошо вошли в игру, забили гол, после чего стали немного пассивными, начали принимать сложные решения и немного упустили нить игры», — сказал Шварц в эфире «Матч Премьер».

По его словам, в перерыве тренерский штаб провёл разговор с командой и объяснил, как действовать во второй половине игры.

«Я абсолютно доволен той реакцией, которую показала команда во втором тайме. Парни действовали целеустремлённо, играли на ворота и все забитые мячи во втором тайме — плод той работы, что они проделали», — добавил специалист.

«Динамо» на выезде разгромило «Арсенал» со счётом 4:1. Подопечные Шварца набрали 42 очка и занимают второе место в чемпионате России по футболу.

Ранее полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о разгромной победе над «Арсеналом».