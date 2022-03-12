Фомин высказался о разгромной победе «Динамо» над «Арсеналом»
- РИА Новости
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«До гола мы выглядели нормально, потом забили и расслабились, потеряли концентрацию. У туляков были моменты, они забили. В перерыве чуть подправили, вышли с правильным настроем, концентрацией — и выиграли сегодняшний матч», — сказал Фомин в эфире «Матч Премьер».
По его словам, команда рада сегодняшней победе и посвящает её болельщикам. Он также подчеркнул, что бело-голубые уже забыли о неудачной игре со «Спартаком».
«Впереди матч с «Ростовом», у нас восемь дней, готовимся. Всё в наших руках», — добавил хавбек.
Фомин был признан лучшим игроком матча с «Арсеналом».
«Динамо» набрало 42 очка и занимает второе место в чемпионате России по футболу. «Арсенал» с 20 очками находится на 12-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Динамо» разгромило «Арсенал» в матче РПЛ.