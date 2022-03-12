Фомин высказался о разгромной победе «Динамо» над «Арсеналом»

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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин поделился эмоциями после победы над тульским «Арсеналом» (4:1) в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Фомин высказался о разгромной победе «Динамо» над «Арсеналом»
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«До гола мы выглядели нормально, потом забили и расслабились, потеряли концентрацию. У туляков были моменты, они забили. В перерыве чуть подправили, вышли с правильным настроем, концентрацией — и выиграли сегодняшний матч», — сказал Фомин в эфире «Матч Премьер».

По его словам, команда рада сегодняшней победе и посвящает её болельщикам. Он также подчеркнул, что бело-голубые уже забыли о неудачной игре со «Спартаком».

«Впереди матч с «Ростовом», у нас восемь дней, готовимся. Всё в наших руках», — добавил хавбек.

Фомин был признан лучшим игроком матча с «Арсеналом».

«Динамо» набрало 42 очка и занимает второе место в чемпионате России по футболу. «Арсенал» с 20 очками находится на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Динамо» разгромило «Арсенал» в матче РПЛ.

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