Goal.com: саудовский консорциум хочет купить «Челси»
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Как сообщает Goal.com, саудовский консорциум сообщил о своих намерениях коммерческому банку Raine Group, который занимается продажей «Челси».
Saudi Media является фондом, которая активно финансирует медиа, рекламные и спортивные бренды по всему миру. В основном же компания работает с телевещателями арабских стран.
Напомним, Абрамович был введён Великобританией в санкционный список, из-за чего активы российского бизнесмена в стране будут заморожены. А 12 марта Английская премьер-лига отстранила россиянина от управления «Челси».
До этого Абрамович передал управление над «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда и выразил намерение продать клуб.
Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. С тех пор команда дважды выиграла Лигу чемпионов и Лигу Европы, по пять раз победила в чемпионате и Кубке Англии, трижды стала победителем Кубка национальной лиги и по одному разу — Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.
Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал отстранение Абрамовича решением против футбола.