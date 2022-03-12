Goal.com: саудовский консорциум хочет купить «Челси»

Частный консорциум во главе с Saudi Media выразил готовность приобрести у российского бизнесмена Романа Абрамовича английский футбольный клуб «Челси».

Как сообщает Goal.com, саудовский консорциум сообщил о своих намерениях коммерческому банку Raine Group, который занимается продажей «Челси».

Saudi Media является фондом, которая активно финансирует медиа, рекламные и спортивные бренды по всему миру. В основном же компания работает с телевещателями арабских стран.

Напомним, Абрамович был введён Великобританией в санкционный список, из-за чего активы российского бизнесмена в стране будут заморожены. А 12 марта Английская премьер-лига отстранила россиянина от управления «Челси».

До этого Абрамович передал управление над «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда и выразил намерение продать клуб.

Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. С тех пор команда дважды выиграла Лигу чемпионов и Лигу Европы, по пять раз победила в чемпионате и Кубке Англии, трижды стала победителем Кубка национальной лиги и по одному разу — Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал отстранение Абрамовича решением против футбола.