Сёмин назвал отстранение Абрамовича решением против футбола

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин отреагировал на решение Английской премьер-лиги (АПЛ) отстранить российского бизнесмена Романа Абрамовича от управления «Челси».

«Роман Аркадьевич многое сделал для развития футбола по всему миру. Болельщики «Челси» его очень уважают и любят. Это решение не против Абрамовича, это решение против футбола в принципе», — цитирует Сёмина Sport24.

Напомним, Абрамович был введён Великобританией в санкционный список, из-за чего активы российского бизнесмена в стране будут заморожены.

Абрамович передал управление над «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда и выразил намерение продать клуб.

Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. С тех пор команда дважды выиграла Лигу чемпионов и Лигу Европы, по пять раз победила в чемпионате и Кубке Англии, трижды стала победителем Кубка национальной лиги и по одному разу — Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что АПЛ приняла решение отстранить Абрамовича от управления «Челси».