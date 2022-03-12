Большунов стал вторым в общем зачёте КМ по итогам сезона-2021/22
- globallookpress.com
- © Kalle Parkkinen/Newspix24/Newspix24
Он набрал в этом сезоне 878 очков.
Победу же одержал норвежец Йоханнес Клебо с результатом 1375 очков. Тройку сильнейших замкнул финн Ийво Нисканен (744).
Причём и Большунов, и Клебо пропускали последние два этапа Кубка мира.
В минувшем сезоне Большунов завоевал три золотые медали на Олимпиаде в Пекине.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение французского производителя экипировки Rossignol прекратить сотрудничество с Большуновым.