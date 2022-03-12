Большунов стал вторым в общем зачёте КМ по итогам сезона-2021/22 

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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов занял второе место в общем зачёте Кубка мира по итогам минувшего сезона.
Большунов стал вторым в общем зачёте КМ по итогам сезона-2021/22 
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24/Newspix24

Он набрал в этом сезоне 878 очков.

Победу же одержал норвежец Йоханнес Клебо с результатом 1375 очков. Тройку сильнейших замкнул финн Ийво Нисканен (744).

Причём и Большунов, и Клебо пропускали последние два этапа Кубка мира.

В минувшем сезоне Большунов завоевал три золотые медали на Олимпиаде в Пекине.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение французского производителя экипировки Rossignol прекратить сотрудничество с Большуновым.

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