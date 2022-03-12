Агент Вендела: мы выполняем свой контракт с «Зенитом»

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Тьягу Рибейру, агент полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела, прокомментировал будущее своего клиента.
Агент Вендела: мы выполняем свой контракт с «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Вендел выполняет свой контракт с «Зенитом», и тут никаких изменений. Он остаётся в «Зените», никакой конкретики не было. Для него сейчас не имеет никакого смысла уходить из «Зенита». Мы очень осторожно относимся к сложившейся ситуации, но игрок сейчас точно никуда не уходит», — цитирует Рибейру «РБ Спорт».

Напомним, что Международная федерация футбола разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Ранее сообщалось, что отец Агаларова прокомментировал пятиматчевую безголевую серию сына.

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