Агент Вендела: мы выполняем свой контракт с «Зенитом»

Тьягу Рибейру, агент полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела, прокомментировал будущее своего клиента.

«Вендел выполняет свой контракт с «Зенитом», и тут никаких изменений. Он остаётся в «Зените», никакой конкретики не было. Для него сейчас не имеет никакого смысла уходить из «Зенита». Мы очень осторожно относимся к сложившейся ситуации, но игрок сейчас точно никуда не уходит», — цитирует Рибейру «РБ Спорт».

Напомним, что Международная федерация футбола разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Ранее сообщалось, что отец Агаларова прокомментировал пятиматчевую безголевую серию сына.