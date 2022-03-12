Агент Вендела: мы выполняем свой контракт с «Зенитом»
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«Вендел выполняет свой контракт с «Зенитом», и тут никаких изменений. Он остаётся в «Зените», никакой конкретики не было. Для него сейчас не имеет никакого смысла уходить из «Зенита». Мы очень осторожно относимся к сложившейся ситуации, но игрок сейчас точно никуда не уходит», — цитирует Рибейру «РБ Спорт».
Напомним, что Международная федерация футбола разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.
Ранее сообщалось, что отец Агаларова прокомментировал пятиматчевую безголевую серию сына.