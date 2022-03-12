В ФФККР подтвердили планы по созданию аналога серии Гран-при с участием других стран

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил о создании аналога международной серии Гран-при с участием нескольких стран.

«Мы прорабатываем, это всё пока на стадии идеи. Прорабатываются разные варианты, поэтому ничего конкретного я пока сказать не могу», — цитирует Горшкова «Матч ТВ».

В качестве потенциальных участников, помимо сборной России, могут выступить, в частности, команды Китая и Грузии.

Руководство Международного союза конькобежцев отстранило российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Худайбердиева и Базин пропустят Кубок Первого канала.