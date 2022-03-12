В ФФККР подтвердили планы по созданию аналога серии Гран-при с участием других стран
- РИА Новости
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«Мы прорабатываем, это всё пока на стадии идеи. Прорабатываются разные варианты, поэтому ничего конкретного я пока сказать не могу», — цитирует Горшкова «Матч ТВ».
В качестве потенциальных участников, помимо сборной России, могут выступить, в частности, команды Китая и Грузии.
Руководство Международного союза конькобежцев отстранило российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Худайбердиева и Базин пропустят Кубок Первого канала.