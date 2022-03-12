Алиев пропустит Кубок Первого канала по фигурному катанию
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«Алиев не примет участия в Кубке Первого канала. Он продолжает тренировки, участвует в шоу, и в скором времени планируем начать постановку новых программ», — цитирует тренера Евгения Рукавицына ТАСС.
Специалист также подтвердил участие в турнире Макара Игнатова.
Изначально коммерческое мероприятие планировалось в Сочи, но из-за нестабильной ситуации в субъектах России было перенесено в Москву. В конечном итоге Кубок Первого канала пройдёт в Саранске с 25 по 27 марта.
Ранее сообщалось, что Тарасова обратилась к российским спортсменам со словами поддержки.