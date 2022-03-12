Алиев пропустит Кубок Первого канала по фигурному катанию

Чемпион Европы в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев не выступит на Кубке Первого канала в Саранске.

«Алиев не примет участия в Кубке Первого канала. Он продолжает тренировки, участвует в шоу, и в скором времени планируем начать постановку новых программ», — цитирует тренера Евгения Рукавицына ТАСС.

Специалист также подтвердил участие в турнире Макара Игнатова.

Изначально коммерческое мероприятие планировалось в Сочи, но из-за нестабильной ситуации в субъектах России было перенесено в Москву. В конечном итоге Кубок Первого канала пройдёт в Саранске с 25 по 27 марта.

Ранее сообщалось, что Тарасова обратилась к российским спортсменам со словами поддержки.