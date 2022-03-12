Ринат Билялетдинов: удача сопутствует Языджи и Карраскалю

Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 21-го тура Российской премьер-лиги со столичным ЦСКА.

«Свежее в атаке выглядит ЦСКА. И удача сопутствует Языджи и Карраскалю. Они добавили динамики. «Локомотив» в этом плане пока только пытается разогнаться. Если Кухта доиграет до конца сезона, сейчас сложно загадывать, то его потенциал надо раскрывать. Он может набрать игровое взаимопонимание. Тогда «Локомотив» станет сильнее», — цитирует Билялетдинова Euro-Football.

Дерби пройдёт 12 марта в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:00 мск.

ЦСКА (36 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Локомотив» (31) идёт на шестой позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (44).

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