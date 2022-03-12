Журова назвала отстранение российских спортсменов требованием политиков

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что международные федерации по различным видам спорта не поддерживают отстранение российских атлетов.
Журова назвала отстранение российских спортсменов требованием политиков
  • РИА Новости

«Они не поддерживают отстранение. Этого требуют исключительно политики. А когда начинаешь общаться с представителями федераций, понимаешь, что им подобное решение абсолютно не на руку. Да, сейчас европейские страны предложили не ограничивать права наших детей и юношей, но им могут моментально погрозить пальчиком — и всё откатится обратно», — посетовала Журова в интервью RT.

Ранее Винер-Усманова назвала важным предложение допустить россиян к участию в детских и юношеских турнирах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить