Журова назвала отстранение российских спортсменов требованием политиков

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что международные федерации по различным видам спорта не поддерживают отстранение российских атлетов.

«Они не поддерживают отстранение. Этого требуют исключительно политики. А когда начинаешь общаться с представителями федераций, понимаешь, что им подобное решение абсолютно не на руку. Да, сейчас европейские страны предложили не ограничивать права наших детей и юношей, но им могут моментально погрозить пальчиком — и всё откатится обратно», — посетовала Журова в интервью RT.

Ранее Винер-Усманова назвала важным предложение допустить россиян к участию в детских и юношеских турнирах.