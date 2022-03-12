Винер-Усманова о предложении допустить россиян к детским и юношеским турнирам: любой шаг можно назвать важным

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова объяснила, почему предложение разрешить отечественным атлетам принимать участие в детских и юношеских международных турнирах имеет большое значение.

«Сейчас любой шаг к проведению международных соревнований можно назвать важным, пусть даже дело касается детей. Тем более что юниорами считаются до 15 лет, а это уже серьёзный возраст. В нашем виде под него подпадают достаточно взрослые гимнастки, которые готовятся к поездке на ближайшую Олимпиаду», — заявила Винер-Усманова в интервью RT.

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