Навка высказалась о наложенных на неё санкциях США
«Как я к этому могу относиться? Жизнь покажет, кто, на что и как повлияет. Жизнь продолжается. Мне кажется, Господь Бог всех рассудит и всё расставит по своим местам», — цитирует Навку РБК.
11 марта Госдепартамент ввёл санкции против Навки и взрослых детей пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Навка является супругой Пескова.
Санкции в отношении Пескова были введены 3 марта.
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.