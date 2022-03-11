Навка высказалась о наложенных на неё санкциях США

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка прокомментировала введённые против неё санкции со стороны США.

«Как я к этому могу относиться? Жизнь покажет, кто, на что и как повлияет. Жизнь продолжается. Мне кажется, Господь Бог всех рассудит и всё расставит по своим местам», — цитирует Навку РБК.

11 марта Госдепартамент ввёл санкции против Навки и взрослых детей пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Навка является супругой Пескова.

Санкции в отношении Пескова были введены 3 марта.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.