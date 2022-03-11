Экс-защитник ЦСКА Кузнецов считает, что армейцы должны переиграть «Локомотив»

Бывший защитник московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов оценил шансы армейского клуба в матче 21-го чемпионата России по футболу со столичным «Локомотивом».

«Я считаю, что ЦСКА обязан побеждать такой «Локомотив». Хотя противостояния двух этих соперников в последнее время были всегда очень интересные. Но сейчас «Локо» сам на себя не похож», — цитирует Кузнецова «Матч ТВ».

По его словам, есть хорошие предпосылки для победы ЦСКА — новобранцы команды показывают хороший футбол, армейцы выиграли последние три матча у «хороших соперников».

ЦСКА (36 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Локомотив» (31) идёт на шестой позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (44).

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская считает, что железнодорожники вряд ли смогут переиграть столичный ЦСКА.