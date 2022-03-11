Экс-защитник ЦСКА Кузнецов считает, что армейцы должны переиграть «Локомотив»

Короткая ссылка
Бывший защитник московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов оценил шансы армейского клуба в матче 21-го чемпионата России по футболу со столичным «Локомотивом».
Экс-защитник ЦСКА Кузнецов считает, что армейцы должны переиграть «Локомотив»
  • РИА Новости

«Я считаю, что ЦСКА обязан побеждать такой «Локомотив». Хотя противостояния двух этих соперников в последнее время были всегда очень интересные. Но сейчас «Локо» сам на себя не похож», — цитирует Кузнецова «Матч ТВ».

По его словам, есть хорошие предпосылки для победы ЦСКА — новобранцы команды показывают хороший футбол, армейцы выиграли последние три матча у «хороших соперников».

ЦСКА (36 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Локомотив» (31) идёт на шестой позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (44).

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская считает, что железнодорожники вряд ли смогут переиграть столичный ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить